Doliu la Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba. Solistul Nicolae Gabriel Tuhut a incetat din viata

Doliu la Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba. Nicolae Gabriel Tuhut, solist vocal al Ansamblului Folcloric al Judetului Alba din cadrul Centrului de Cultura ,,Augustin Bena", a incetat din viata."Astazi, un om bun, un coleg deosebit si un artist unic in felul sau, Nicolae Gabriel Tuhut, s-a grabit sa plece la cele vesnice! Cu multa tristete, transmitem condoleante familiei indurerate!Drum bun dragule si Dumnezeu sa te odihneasca in Pace. Noi te vom pastra in amintire", este mesajul