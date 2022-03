Doliu la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia: Doi dintre militari decedati in accidentul aviatic din Constanta, erau absolventi ai institutiei

Miercuri seara, in judetul Constanta a avut loc un accident aviatic tragic, in urma caruia 8 militari si -au pierdut viata.Un un avion de vanatoare MiG-21 LanceR, care executa o misiune de politie aeriana asupra Dobrogei, s -a prabusit zona Cogealac, judetul Constanta.In cautarea sa a plecat un elicopter IAR 330-Puma, care a disparut si el de pe radar, iar apoi s-a prabusit si el, in zona localitatii Gura Dobrogei.Cauzele care au stat la baza tragediei aviatice, sunt acelea datorate vremii ... citeste toata stirea