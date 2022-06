Doliu la Jandarmeria Alba: Un angajat al institutiei a murit la doar 45 de ani

Jandarmeria Alba, este in doliu dupa ce un jandarm de doar 45 de ani s-a stins din viata.Plutonierul adjutant Haiduc Ioan, a incetat din viata in urma unor complicatii medicale."Coplesiti de durere, anuntam cu tristete faptul ca azi, 23.06.2022, in urma unor complicatii medicale, plutonier adjutant Haiduc Ioan, incadrat la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Alba a decedat. A fost incadrat incepand cu data de 15.10.2007, la Grupa a 6-a Conductori caini serviciu. Colegul nostru, plt. Adj. ... citeste toata stirea