Domeniu nou de productie pentru Star Assembly: Unitati de antrenare electrica Mercedes-Benz fabricate la Sebes (P)

Star Assembly va include in portofoliul sau productia de unitati de antrenare electrica Mercedes-Benz. Noua linie este programata sa demareze in 2025 si marcheaza o etapa importanta in transformarea locatiei Sebes in era pur electrica.Investitia de noua cifre in lei asigura locuri de munca in locatie si in regiune. Statul roman sprijina activ dezvoltarea sitului de productie. Contractele de energie verde asigura productia neutra din punct de vedere al emisiilor de CO2.Mercedes-Benz isi ... citeste toata stirea