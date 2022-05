Donezi sange si ai intrarea gratuita la festivalurile UNTOLD sau Neversea

BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania,initiata de organizatorii UNTOLD si Neversea, ii asteapta din nou pe eroi sa salveze vieti si sa se bucure de experiente de neuitat la unele dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume.Ajunsa la cea de-a 8-a editie, campania de donare de sange BLOOD NETWORK se desfasoara in 2022 in perioada 14 mai - 3 iulie 2022 in toate centrele de transfuzii din tara si in caravanele mobile. Nevoia de sange pentru salvarea de ... citeste toata stirea