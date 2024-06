DORIN NISTOR, PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBES: "MULEsUMESC PUBLIC PENTRU INCREDINEsAREA UNUI NOU MANDAT DE PRIMAR. STRATEGIA SEBESULUI ESTE SA-SI PREEsUIASCA OAMENII!"

Multumesc inca o data, in mod public, prin intermediul mass-mediei, pentru incredintarea unui nou mandat de Primar al Municipiului Sebes si pentru increderea oferita echipei PNL Sebes, care va continua sa detina majoritatea in Consiliul Local prin cele 11 mandate de consilieri obtinute gratie votului dat de cetateni. In bilantul pe care il fac activitatii administrative pun in balanta reusitele, dar si cele ce inca nu s-au realizat. Stiu ca cetatenii din Sebes, Rahau, Lancram si Petresti au ... citește toată știrea