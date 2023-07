Un barbat dat in urmarire internationala de procurorii DIICOT Alba Iulia a fost gasit in Spania si recent condamnat pentru trafic international de droguri.Este vorba despre un dosar instrumentat de ofiterii antidrog, in cazul unei persoane care trimitea cannabis in Romania, din Spania, printr-o firma de curierat.Apoi drogurile erau vandute mai departe catre alti intermediari si apoi pe strada.In data de 26 iunie 2023, barbatul a fost condamnat de Tribunalul Alba pentru trafic ... citeste toata stirea