Dosar la DNA dupa un concurs pentru functia de director al unei scoli din Alba. Acuzatii de fals si uz de fals

Modul cum a fost organizat concursul pentru desemnarea directorului la Scoala Gimnaziala "Aron Cotrus" din comuna Cergau, judetul Alba, a ajuns pe masa procurorilor DNA Alba Iulia. Candidata Claudia Maria Rascovici a depus o plangere penala prin care acuza reprezentanti ai Primariei Cergau de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals in legatura cu desemnarea reprezentantului Consiliului Local in comisia de concurs. "In data de 17 martie 2022 am participat la proba de interviu din cadrul ... citeste toata stirea