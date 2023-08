Un tanar in varsta de 20 ani din Alba Iulia, se va alege cu un dosar penal pe numele sau.Tanarul a condus o masina avand permisul de conducere suspendat, iar la un control in trafic, acesta nu a oprit la semnalele politistilor.La data de 5 august 2023, in jurul orei 21,30, politistii din Teius au intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere cu permisul suspendat, fata de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia.In seara zilei de 5 august, ... citeste toata stirea