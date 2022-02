Dosar penal pentru furt, pe numele a trei tineri. Au sustras motorina dintr-un camion din Campeni

Politistii din Campeni, au depistat in urma unui control in trafic, realizat marti noaptea, trei tineri, care transportau intr-un autoturism, o cantitate de 50 de litri de combustibil, care l -ar fi sustras din rezervorul unui camion din localitate.In noaptea de 1/2 februarie 2022, in jurul orei 02.30, politistii din Campeni, in timp ce actionau pe strada Garii din oras, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar, de 23 de ani, ... citeste toata stirea