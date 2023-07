Trei angajate ale unei gradinite din municipiul Alba Iulia, vor fi cercetate de catre politisti, pentru comiterea infractiunii de neglijenta in serviciu.Angajatele gradinitei nu au observat momentul, cand un copil de un an si 8 luni a parasit unitatea de invatamant, fiind gasit de o tanara pe o strada din municipiu.Politistii din Alba s-au autosesizat, dupa ce imaginile cu copilul au ajuns pe retele de socializare.La data de 13 iulie 2023, in urma aparitiei pe o retea de socializare a unei ... citeste toata stirea