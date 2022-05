Pe numele unui barbat din Arieseni, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, barbatul si-a agresat sotia si pe cele doua fiice minore.In seara zilei de 29 aprilie 2022, Politie Orasului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Arieseni, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot.Din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 29 aprilie ... citeste toata stirea