Pe numele unui barbat din Campeni, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Acesta este acuzat ca si-a agresat mama si sora, in urma unor discutii avute in contradictoriu.In seara zilei de 15 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, politistii din Campeni au intervenit la o locuinta din oras de unde a fost semnalat faptul ca o persoana se manifesta violent.Din primele ... citeste toata stirea