Dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat din Gambas. Si-a agresat si ameninta iubita, in urma unor discutii in contradictoriu

Pe numele unui barbat din Gambas, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie si amenintare.Acesta este acuzat ca pe fondul consumului de alcool si a unor discutii in contradictoriu, barbatul si-ar amenintat si agresat iubita.La data de 24 noiembrie 2022, Politia Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o femeie de 29 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, in seara zilei de 23 ... citeste toata stirea