Dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat din Sebes. A intrat in casa peste fosta iubita, pe care a agresat-o

Pe numele unui barbat, in varsta de 48 ani din Zlatna, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Acesta este acuzat ca a intrat in locuinta peste fosta iubita, pe care apoi a agresat-o.La data de 26 august 2022, in jurul orei 17,00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie, de 45 de ani, din Zlatna, cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul concubin.Din primele cercetari efectuate de politisti ... citeste toata stirea