Dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat din Zlatna. Acesta si-a agresat sotia, care a avut nevoie de ingrijiri medicale

Pe numele unui barbat din Zlatna, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, barbatul si-a agresat sotia, care a avut nevoie de ingrijiri medicale.La data de 7 mai 2022 politistii din Zlatna au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o locuinta din Zlatna, are loc un scandal in familie.Din primele cercetari, efectuate de politisti, a rezultat ca, pe fondul unor discutii ... citeste toata stirea