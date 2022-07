Dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui tanar din Alba. Si-a agresat mama, in urma unor discutii in contradictoriu

Pe numele unui tanar din Alba Iulia, politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie.Acesta este acuzat ca si-a agresat mama, in urma unor discutii avute in contradictoriu.La data de 6 iulie 2022, in jurul orei 16,00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 53 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de fiul sau. Politistii s-au deplasat la locuinta reclamantei, iar ... citeste toata stirea