Dosare penale pentru doi cetateni straini. Unul a fost depistat beat la volan, iar altul se afla sub influenta drogurilor

Doi cetateni straini se vor alege cu dosare penale, pentru incalcarea regulilor de circulatie din Romania.Unul dintre ei, a fost depistat de politistii din Galda de Jos, in timp ce se afla la volan sub influenta drogurilor, iar celalalt cetatean strain, a fost depistat de politistii din Blaj, sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 16,46, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localitatii Galda de Jos, un ... citeste toata stirea