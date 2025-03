Dosare penale si ordine de protectie provizorie emise de politistii hunedoreni, ca urmarea inregistrarii unor cazuri de violenta

La data de 04 martie 2025, in jurul orei 13:20, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la comiterea unei agresiuni, pe un bulevard din Hunedoara.In cel mai scurt timp, la fata locului s-a deplasat o patrula de ordine publica, politistii identificand un tanar de 29 de ani, care a relatat ca in jurul orei 13:10, in timp ce se afla in zona pietonala a municipiului, un barbat de 36 de ani l-ar fi agresat fizic, in urma unui conflict verbal.In urma parcurgerii formularului de ... citește toată știrea