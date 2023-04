Doua autospeciale din cadrul ISU Alba, au fost amplasate in parcarea Stadionului "Cetate" din Alba Iulia, pentru ca pompierii sa poate intervenii cat mai rapid, in situatiile de urgenta.Cele doua autospeciale de pompieri, vor intervenii in cazul unor incendii, in cartierele albaiuliene Cetate, Micesti si Paclisa.Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa intr-o postare pe pagina de socializare."Siguranta cetatenilor este primordiala, si doresc sa asigur ... citeste toata stirea