Doua femei care au jefuit o varstnica sub pretextul ca o vor colinda, prinse dupa aproape doua luni

Politistii de Teius au depistat doua femei, din Alba Iulia, ca persoane banuite de furt. Sub pretextul ca vor colinda, ar fi patruns in locuinta unei varstnice din Teius si i-ar fi furat bani si bijuterii. Potrivit IPJ Alba, in seara zilei 6 decembrie 2021, cele doua s-ar fi deplasat la domiciliul unei femei de 75 de ani, din Teius, pretextand ca o vor colinda. Varstnica le-ar fi primit in locuinta, iar intr-un moment de neatentie a acesteia, cele doua femei i-ar fi sustras suma de 2.560 de lei ... citeste toata stirea