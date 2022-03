Doua femei ranite in urma unui accident rutier la Lancram

Doua femei au fost ranite, in urma unui accident de circulatie, care a avut loc vineri seara in localitatea Lancram.In evenimentul rutier, au fost implicate doua masini, care au intrat in coliziune, din cauza unui sofer care consumase bauturi alcoolice.La data de 4 martie 2022, in jurul orei 19,40, politistii din Sebes au intervenit, pe raza localitatii Lancram, pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu victime omenesti.Din primele cercetari efectuate la locul producerii ... citeste toata stirea