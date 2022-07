Un accident rutier, a avut loc miercuri seara, in localitatea Manarade. Doua masini, au intrat in coliziune, in urma evenimentului rutier, doua persoane au fost ranite usor, avand nevoie de ajutorul medicilor.La data de 10 iulie 2022, in jurul orei 18.00, pe raza localitatii Manarade, un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un ... citeste toata stirea