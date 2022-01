Doua femei au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier, care a avut loc sambata, la intersectia a doua strazi din municipiul Blaj.La data de 22 ianuarie 2022, in jurul orei 13.25, la intersectia strazilor Mihai Eminescu cu Poet Andrei Muresianu din Blaj, un barbat, de 47 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt ... citeste toata stirea