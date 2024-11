Doua persoane surprinse de avalansa la Balea Lac, salvate cu succes de echipele Salvamont

Astazi, echipele Salvamont Sibiu au intervenit cu promptitudine in urma unei avalanse produse in zona superioara de la Balea Lac. Avalansa a surprins doua persoane care incercau sa urce spre Lacul Capra pentru a campa.Sursa foto : Serviciul Public Judetean Salvamont SibiuVictimele, o femeie de 49 de ani si un barbat, erau echipate pentru conditii de iarna, insa forta avalansei le-a aruncat peste stanci. Femeia a fost complet ingropata sub zapada, dar a fost salvata rapid de angajatii hotelului ... citește toată știrea