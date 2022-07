Doua soferite, au fost implicate joi, intr-un accident rutier pe o strada din municipiul Alba.In urma accidentului rutier, o pasagera din unul dintre autoturisme, a fost ranita usor.La data de 30 iunie 2022, in jurul orei 14,20, o tanara de 23 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Regimentul V Vanatori Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fata sa si ... citeste toata stirea