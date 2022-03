Dreptate pentru un mare politician roman implicat in organizarea Marii Uniri din 1918. Umilintele la care a fost supusa sotia acestuia de catre comunisti

Alba Iulia va cinsti cu adevarat, dupa mai bine de 100 de ani, memoria celui dintai primar roman al orasului, Camil Velican. Acesta a fost unul dintre cei mai importanti organizatori implicati in evenimentul istoric din 1 Decembrie 1918. Locuinta acestuia din centrul orasului va fi restaurata si transformata in muzeu. Imobilul a fost achizitionat in 2016, de Primaria Alba Iulia, de la urmasii familiei Velican in schimbul a aproape 120.000 de euro. In 2022, lucrarea de restaurare a casei a fost ... citeste toata stirea