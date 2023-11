InfoCons reaminteste cumparatorilor ca, in perioada campaniilor de Black Friday, au aceleasi drepturi privind achizitionarea, garantia sau returnarea produselor."Black Friday sau mai bine spus ar trebui sa fie un moment, o zi, insa in Romania a devenit o saptamana, o luna sau chiar mai mult. O perioada care este mai mult pentru marketing.Indiferent de perioada, cetateanul in calitatea lui de consumator sa nu uite ca, indiferent de cuantumul reducerii, nu avem reducere la ... citeste toata stirea