Drogat si baut, la volan. Dosar penal pe numele unui sofer din Vintu de Jos

Un sofer din Vintu de Jos, a fost depistat luni seara la un control in trafic de catre politistii din localitate, in timp ce se afla la volanul unei masini, avand o alcoolemie de 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acesta a fost depistat pozitiv si la aparatul drugtestul politiei rutiere.La data de 10 ianuarie 2023, in jurul orei 00.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, au oprit, pentru control, pe DJ 107 C, pe raza localitatii Vintu de Jos, un autoturism condus de un tanar ... citeste toata stirea