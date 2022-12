Drumul comunal DC 100 din comuna Intregalde, in lungime de peste 3,9 km, va fi modernizat si asfaltat. Licitatia, lansata in SEAP

Un drum comunal din comuna Intregalde, in lungime de aproape 4 kilometri, va fi modernizat si asfaltat printr-o investitie de peste 7,2 milioane de lei.Primaria Intregalde a lansat miercuri, 7 decembrie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitatie pentru proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului "Modernizare drum comunal DC 100, comuna Intregalde".Valoarea totala este estimata la7.250.896,91 de lei, fara TVA.Comuna Intregalde este situata in partea ... citeste toata stirea