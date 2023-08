Drumul comunal DC 50, care leaga localitatile Garbova si Carpinis, va fi reabilitat pe o lungime de 5 kilometri, printr-o investitie de peste 3,3 milioane de lei.Primaria Garbova a lansat marti, 8 august, in SEAP, o licitatie pentru reabilitarea drumului comunal DC 50 Garbova - Carpinis.Valoarea totala a investitiei este estimata la 3.334.000 de lei, fara TVA.Potrivit proiectului, drumul propus spre reabilitare are o lungime de 5 km, fiind cuprins in intravilanul si extravilanul ... citeste toata stirea