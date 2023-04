Circulatia pe Drumul National (DN) 67 C, a fost blocata complet pe ambele sensuri, vineri dupa-amiaza, din cauza caderilor de pietre de pe versanti.In zona se afla utilaje din partea Serviciului Drumuri Nationale Alba, care lucreaza pentru indepartarea pietrelor cazute pe carosabil."In jurul orei 14:40, in urma caderilor de pietre de pe versant, DN 67 C (km 105 in zona Lacului Tau Bistra), a fost blocat pe ambele sensuri.In acest moment se intervine pentru degajarea drumului si ... citeste toata stirea