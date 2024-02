Drumurile Zlatna-Almasu Mare si Vingard-Ohaba vor fi reabilitate inainte de termen

Drumurile DJ 705 (Zlatna-Almasu Mare) si pe DJ 106 K (Vingard-Ohaba), vor fi reabilitate inainte de termen.Anuntul a fost facut de catre vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Marius Hategan, prin intermediul paginii de socializare." Consiliul Judetean continua sa investeasca masiv in modernizarea drumurilor pe care le are in administrare. In momentul de fata, pe DJ 705 (Zlatna-Almasu Mare) si pe DJ 106 K (Vingard-Ohaba) lucrarile avanseaza intr-un ritm foarte bun, lucru de care m-am ... citește toată știrea