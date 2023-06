In contextul inundatiilor produse duminica si luni care au afectat cu precadere comuna Ighiu, Directia de Sanatate Publica Alba, in colaborare cu celelalte institutii implicate in astfel de situatii, participa la actiuni pentru identificarea fantanilor si izvoarelor inundate, recoltarea de probe de apa, informarea privind consumul de apa, identificarea grupelor de populatie la risc: gravide, nou-nascuti, bolnavi cronici, imobilizati.In momentul producerii inundatiilor, sanatatea publica ... citeste toata stirea