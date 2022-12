DSP Alba: Teste RT-PCR pentru detectarea virusurilor gripale sezoniere

Directia de Sanatate Publica Alba implementeaza, in premiera pentru judet, un nou tip de teste Real Time PCR (teste de laborator) pentru detectarea virusurilor gripale sezoniere.Noile teste vor fi prelucrate in Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica din cadrul DSP Alba si vor stabili un diagnostic clar si diferentiat, facilitand astfel un tratament medicamentos corect pentru pacient.Virusurile gripale ce vor putea fi detectate prin teste RT-PCR sunt Influenza A, ... citeste toata stirea