DSP: Cazurile de gripa raportate in Alba au scazut cu aproape 25% in ultima saptamana

Cazurile de gripa raportate in judetul Alba au scazut cu aproape 25% in ultima saptamana, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica.Astfel, pentru saptamana 30 ianuarie - 5 februarie au fost raportate 68 de cazuri de gripa, dintre care 7 au fost internate, in scadere fata de saptamana anterioara cu 24,44%.Din cazurile raportate, 24 sunt cu test RT-PCR pozitiv pentru gripa (21 tip A si 3 tip B), 43 cu test rapid pozitiv (2 tip B, 40 tip A, un caz pozitiv tip A si tip B) si un ... citeste toata stirea