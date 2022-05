DSVSA Alba: Controale in trafic si alte masuri pentru prevenirea gripei aviare, la pasarile domestice

Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba deruleaza actiuni pentru prevenirea aparitiei gripei aviare, la pasarile domestice. Au fost semnalate cazuri in proximitatea granitei Romaniei cu Ungaria.Inspectorii sanitar-veterinari din Alba, impreuna cu reprezentanti ai Politiei, deruleaza controale in trafic, in zonele in care exista obiective zootehnice avicole.Potrivit DSVSA Alba, sunt efectuate verificari si in unitatile specializate de ... citeste toata stirea