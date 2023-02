DSVSA Alba: Masuri care trebuie respectate de catre crescatorii de pasari, pentru prevenirea aparitiei gripei aviare

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba reaminteste cetatenilor care cresc pasari, in propriile gospodarii, masurile pe care trebuie sa le respecte in vederea prevenirii aparitiei gripei aviare pe teritoriul judetului nostru.Informatiile sunt transmise in contextul aparitiei de noi cazuri de gripa aviara pe teritoriul Romaniei, in acest an.Astfel, in 3 ianuarie, a fost diagnosticat un nou caz de gripa aviara H5N1, la un efectiv de 15 lebede, gasite moarte pe ... citeste toata stirea