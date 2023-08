Duminica, 20 august 2023, incepand cu ora 10.30, in gradina Muzeului Municipal "Ioan Raica" Sebes va avea loc vernisajul expozitiei "Civitas Sebus. O cronica vizuala a orasului Sebes".Expozitia prezinta, in mod sintetic si accesibil publicului, peste opt secole de istorie a orasului Sebes, sub forma unei cronici, ce consemneaza cronologic cei mai importanti ani si cele mai importante evenimente petrecute in acest interval de timp si care au influentat dezvoltarea localitatii.Este surprinsa ... citeste toata stirea