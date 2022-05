Duminica, 5 iunie: Filmul R.M.N., de Cristian Mungiu, in premiera la Sebes, in cadrul Caravanei Zilele Filmului Romanesc

R.M.N., cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, va putea fi vazut intr-o proiectie speciala in prezenta regizorului la sala de evenimente "Radu Stanca" a Centrului Cultural "Lucian Blaga" din Sebes, duminica, 5 iunie, incepand cu ora 18:00. Intrarea este libera.Caravana Zilele Filmului Romanesc va avea loc in luna iunie in mai multe orase din tara, prima oprire fiind la Sebes. R.M.N. spune o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman in fata realitatilor care il ... citeste toata stirea