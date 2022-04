Duminica Floriilor. Intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in cetatea Ierusalimului

Crestinii ortodocsi si greco - catolici, sarbatoresc duminica, Duminica Floriilor, sau Intrarea Domnului Iisus Hristos in cetatea Israelului, Ierusalim.Intrarea Domnului in Ierusalim este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului.Primele mentiuni despre aceasta sarbatoare provin din secolul al IV-lea. Cei dintai care o pomenesc sunt Sfantul Epifanie, caruia i se atribuie doua predici la aceasta sarbatoare, si pelerina apuseana Egeria, care, in insemnarile ei de calatorie, descrie ... citeste toata stirea