Duminica Infricosatoarei Judecati. Lasatul Secului pentru carne. Obiceiuri si traditii inainte de Postul Pastelui

Postul Pastelui 2024: In 10 martie este Lasatul secului pentru carne si Duminica Infricosatoarei Judecati, potrivit calendar ortodox. Credinciosii se pregatesc pentru cel mai lung si mai aspru post din acest an. In aceasta perioaa, la sate, se pastreaza inca unele obiceiuri sau traditii.De luni, 11 martie, crestinii intra in saptamana alba, "a branzei", cand nu mai consuma carne. In aceasta perioada, nu se fac nunti.In calendarul bisericesc, Lasatul secului are doua etape care conduc ... citește toată știrea