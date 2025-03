Echinoctiul de primavara 2025: Inceputul oficial al primaverii astronomice. Momentul in care ziua este egala cu noaptea

Echinoctiul de primavara 2025 reprezinta inceputul oficial al primaverii astronomice. In anul 2025, echinoctiul de primavara va avea loc pe 20 martie, la ora 10:02 (ora Romaniei).Acest eveniment astronomic marcheaza inceputul primaverii din punct de vedere astronomic si aduce o serie de schimbari in natura, influentand deopotriva durata zilei si a noptii, traditiile si sarbatorile din intreaga lume.Echinoctiul de primavara este momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc, trecand ... citește toată știrea