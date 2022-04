Echipa Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, reprezinta Romania, la concursul international "2nd International Cadet Cup", competitie intre sportivi din colegii militare din Europa

Am luat startul astazi in "2nd International Cadet Cup" din Ungaria, o competitie intre sportivi din colegii militare din Europa.S-au aliniat la start 11 echipe din Ungaria, Austria, Cehia, Polonia, Serbia si Romania. Este pentru al doilea an consecutiv cand Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia participa la aceasta competitie internationala, fiind singurul din Romania prezent in concurs.Elevii vor concura fie individual fie in echipa la mai multe probe aplicativ - militare. ... citeste toata stirea