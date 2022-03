Echipa de polo din Kiev, primita cu bratele deschise la Alba Iulia. Junioarele se antreneaza si invata limba romana

Un numar de 11 judecatoare de polo din echipa orasului Kiev, cu varste intre 12 si 17 ani, se afla de cateva zile la Alba Iulia unde sunt gazduite, se antreneaza si au inceput sa invete primele cuvinte in limba romana. Demersurile pentru aducerea tinerelor din capitala Ucrainei se datoreaza unei jucatoare de la Clubul Sportiv Municipal Unirea, Doroftea Virtosu, care este de origine din orasul Orhei, Republica Moldova. Imediat ce a vazut ororile ce se petrec in Ucraina, tanara in varsta de 15 ... citeste toata stirea