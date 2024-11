Echipa PSD Alba pentru Parlament : Vom face o campanie electorala de bun simt si cu buna-credinta, intre oameni si pentru oameni!

Am intrat in campania electorala si anuntam ca vom face o campanie electorala de bun simt si cu buna credinta. Vom vorbi serios despre judetul Alba cu bune si rele, dar mai ales vom explica de ce Alba are nevoie de un schimb de generatii in Parlamentul Romaniei. Stim ca in campanie contracandidatii nostri politici ne vor ataca puternic si vor arunca in noi cu toate laturile pregatite in laboratoarele de partid. Au facut acest lucru la alegerile locale, dar nu am intrat in jocul lor si am ... citește toată știrea