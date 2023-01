Echipa Volei Alba-Blaj are doua noi jucatoare: cine sunt Kaitlyn si Dajana, care vor evolua pentru campioana Romaniei

Volei Alba Blaj face doua noi transferuri. Este vorba despre jucatoarele Kaitlyn Hord (SUA) si Dajana Boskovic (Bosnia si Hertegovina). Cele doua sportive vor evolua pentru campioana Romaniei in partea a doua a sezonului 2022/2023.Kaitlyn Hord (1,94 m)evolueaza pe pozitia centruvine din campionatul universitar american, rampa de lansare pentru cele mai valoroase voleibaliste din SUAse afla la prima experienta in Europava implini 23 de ani in 14 iuniea jucat la Universitatile Penn State ... citeste toata stirea