Echipele din Premier League care au sansele cele mai mari sa retrogradeze in acest sezon

Ramanerea in Premier League poate sa fie una dintre cele mai importante mize pentru orice echipa din Anglia. Banii din prima liga sunt extrem de importanti si pot sa asigure viitorul clubului. Astfel, evitarea retrogradarii devine o misiune esentiala. In acest sezon avem insa cateva echipe care par sa aiba soarta pecetluita in ceea ce priveste drumul spre Championship.Chiar daca a fost preluata de noi patroni bogati, Newcastle se afla si ea in zona de jos, alaturi de Norwich si Burnley.Care ... citeste toata stirea