Norbert Eduard Palko, soferul de 19 ani din Alba, care in luna august a ucis trei tineri, dupa ce i-a spulberat cu masina pe DN 1, la iesirea din localitatea Santimbru, a fost trimis in judecata.Acesta este acuzat pentru ucidere din culpa. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Alba Iulia.Numarul de parti civile in dosar este unul record pentru judetul Alba: 23 de persoane, rude ale baietilor decedati vor daune morale si materiale de la Palko.Momentan dosarul va ajunge in ... citeste toata stirea