Eduard Pitu, elev al Scolii Gimnaziale "Avram Iancu" din Alba Iulia, medaliat cu ARGINT la Olimpiada Nationala de Fizica

In perioada 11-15 aprilie 2022 s-a desfasurat, la Bacau, faza nationala a Olimpiadei de fizica. Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" din Alba Iulia, condusa de prof. Gabriel Bucur, a fost reprezentata de Eduard Pitu, elev in clasa a VI-a C, care a obtinut mentiune si medalia de argint.Eduard Pitu a participat la aceasta competitie nationala in urma rezultatului exceptional obtinut la Olimpiada de fizica, faza judeteana, unde s-a clasat pe locul I, fiind indrumat de Maria Atanasiu, profesoara la ... citeste toata stirea